Cachorro cai em córrego próximo da Estação Retiro e é resgatado pelos bombeiros

Um cachorro foi resgatado por bombeiros militares, na tarde desta sexta-feira (25), após cair em um córrego próximo da Estação do Retiro, em Salvador.



O dono do animal acionou os agentes. O resgate foi feito por uma guarnição de busca e salvamento do 3º Grupamento.



(Divulgação/CBM) (Divulgação/CBM) (Divulgação/CBM)

De acordo com os militares, foram utilizadas técnicas e equipamentos específicos, para que o animal pudesse ser retirado da galeria de esgoto sem maiores traumas.Após o resgate o cachorro foi avaliado pelos militares e deixado sob os cuidados de um agente de segurança. Os bombeiros também orientaram que o animal fosse levado para uma avaliação mais precisa feita por um médico veterinário.Os Bombeiros alertam que devem ser acionados caso algum animal fique preso em um local de difícil acesso, ja que os militares possuem técnicas e equipamentos adequados para atenderem as ocorrências, que deve ser iniciada através do telefone 193.