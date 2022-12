Cachorro cai em saco de ração e viraliza na internet pelo tamanho da barriga

O cãozinho Bethoven, apelidado de "Zé Colo", viralizou na internet depois de realizar o sonho de todos os cachorros do mundo: comer ração à vontade.

O animalzinho foi encontrado pelo tutor depois que já estava de barriga cheia. O registro foi compartilhado pela filha do tutor, Amanda. “Comeu pouco, não comeu? Tadinho, está com fome”, brinca o homem, enquanto levanta o cachorro no ar e mostra a barriga do cão.

Comentários surgiram de todos os cantos da internet. “Eu depois da ceia de Natal”, brincou um. “Nada para comer nessa casa”, disse outra seguidora. Segundo a publicação, o cachorro ficou tão farto, que perdeu o apetite.

Em outro vídeo, ela mostra que Bethoven já está sem a pancinha e recuperou o apetite. “Ele tem fome para sete cachorros”, diz a postagem.

Veja vídeos: