Cachorro cai no mar e é resgatado pelos bombeiros em Porto Seguro

Um cachorro de rua que caiu no mar na quarta-feira (16) foi resgatado por bombeiros do 6º Grupamento, em Porto Seguro, no sul da Bahia. Os militares do Núcleo de Operações Aquáticas (NOA) da unidade faziam um treinamento quando presenciaram o caso.

"Estávamos atravessando a balsa do lado de Porto Seguro quando vimos populares e um funcionário da balsa tentando resgatar o animal. De pronto, dois dos nosso militares pularam e conseguiram retirar o animal que já estava muito cansado", explicou o soldado BM Bruno Gama.

O Corpo de Bombeiros orienta para que as pessoas não tentem resgatar pessoas ou animais na água se não tiverem o treinamento adequado, sob risco de também se afogarem. O resgate deve ser acionado pela central 193.