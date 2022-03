Cachorro caramelo deita ao lado de suspeitos durante abordagem policial; foto viraliza

Um cachorro caramelo chamou a atenção da internet ao deitar ao lado de dois suspeitos durante uma abordagem policial da Polícia Militar, no domingo (6), em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o policial Tiago Wendrechoviski, ao ver os homens sendo revistados no chão, o cão de rua se solidarizou: deitou e encolheu as patas.

A equipe, lógico, decidiu fotografar a cena. "Achei que o cachorro foi bem parceiro dos caras. Foi estranho, porque ele não conhecia eles, mas se compadeceu e deitou do lado dos caras", disse o policial ao g1.

Ele contou que a foto viralizou após vazar de um grupo fechado. "Uma situação boa para descontrair", contou.

De acordo com a PM, as prisões ocorreram após os suspeitos tentarem um fuga ao se depararem com a polícia. O garupa foi preso por porte ilegal de arma de fogo, e o motociclista suspeito foi detido porque pilotava uma moto adulterada.