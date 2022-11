Cada vez mais ‘tech’, agronegócio baiano otimiza produção com uso de drones e software

Desde tecnologias mais simples a algumas mais avançadas, inovar tem contribuído, cada vez mais, para o desenvolvimento do agronegócio. Em sua horticultura em Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, o produtor rural Paulo Cezar Bernardino, 54 anos, se utiliza de técnicas como a irrigação por gotejamento e de máquinas como semeadoras pneumáticas para cultivar grãos, folhosas, tomate e pimentão, por exemplo.

“Antes, o preparo das mudas seria no solo: jogava a sementinha no chão, depois plantava. [...] Hoje, em 35 segundos, a gente enche uma bandeja com 200 células e faz o semeio”, conta Paulo Cezar se referindo às semeadoras, que trazem ainda outras facilidades.

“Não precisa mais de um grande espaço para a produção de mudas: com 65 cm de comprimento por 35 cm de largura, nós conseguimos produzir 200 mudas”, compara o produtor, que, antes da aquisição da máquina, precisava de 70x40 cm.

Por motivos como esse, a inovação e a tecnologia vão estar no centro dos debates em um dos espaços na e-Agro, realizada no Centro de Convenções Salvador, entre quinta-feira (3) e sábado (5).

A feira, que já passou por Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas, reúne os maiores especialistas do país em inovação, tecnologia agropecuária e geração de negócios. Agora, pela primeira vez na capital, o evento tem como slogan ‘A cidade é agro’, cujo objetivo é demonstrar como o campo está inserido em nossa rotina.

Voltada a produtores rurais, a Arena de Inovação, como é chamada, apresenta uma programação com conteúdo prático e focada em temas como novas tecnologias e sustentabilidade.

Segundo o coordenador de Negócios Inovadores do Sebrae Bahia, Tauan Sousa, um dos assuntos abordados na arena será o uso de drones nas lavouras e como o equipamento pode contribuir com necessidades como o mapeamento e o controle de pragas.

“Você consegue hoje, através do sobrevoo, fazer um trabalho não só para fazer a avaliação de áreas mas também de aplicação desses insumos [fertilizantes e pesticidas]”, afirma Sousa, que acrescenta que o uso dessa tecnologia permite trabalhar com uma velocidade e assertividade maiores.

“Isso tem impacto ambiental, quando você usa, cada dia menos, esse tipo de insumo, como também na questão econômica: se eu uso menos, eu gasto menos”, explica o coordenador do Sebrae Bahia. “No momento que você ganha velocidade e assertividade, você consegue produzir muito mais em um curto espaço de tempo”, conclui.

Arena de Inovação, do Sebrae, será um dos espaços abertos ao público na e-Agro (Foto: Divulgação/e-Agro)

Outro tipo de tecnologia aplicado no agronegócio diz respeito à gestão de fazendas. Para isso, existem softwares agrícolas, como o oferecido pela empresa SSCrop. Sediada em Luis Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, ela já está presente em outros 16 e tem mais de cinco anos de estrada.

De acordo com o CEO da SSCrop, Nailton Ficagna, esse software é destinado, principalmente, a fazendas produtoras de grãos, com destaque para a soja e o algodão, duas das principais culturas do estado — ao lado do milho e do café. “A plataforma traz o benefício de poder ter o seu negócio na mão, de uma forma muito simples, fácil e objetiva”, explica.

“Desde a parte financeira até a parte operacional, é um processo completo do início até o final da safra”, acrescenta Ficagna. Ainda segundo o CEO, é preciso ver a fazenda como uma empresa. “Como qualquer empresa, quanto mais controle, você toma decisões mais embasadas”, compara.

A tecnologia é utilizada, por exemplo, numa fazenda na mesma região voltada à produção de soja, milho e feijão. Sua gerente administrativa, Jordana Munarini, afirma que é um dos melhores sistemas já empregados por lá. “Por se tratar de um sistema voltado diretamente para o agro. [...] Ele abrange desde o pequeno até o grande produtor rural”, conta.

Dessa forma, o que, antes, era feito em planilhas passou, junto com outros dados, a ficar concentrado num só lugar, diz Jordana. “A gente consegue remitir relatório de produção, de colheita, de entrega de contratos, de contas a pagar e receber...”, enumera.

“Automaticamente, quando uma empresa emite uma nota fiscal, a gente já recebe, então, ficou muito fácil você ter um controle do que está sendo faturado”, acrescenta a gerente administrativa.

Agro é 'tech' desde sempre

Segundo o coordenador de Negócios Inovadores do Sebrae Bahia, Tauan Sousa, ao contrário do que muita gente pensa, o agro sempre andou de mãos dadas com a inovação e a tecnologia.

“O agro vem evoluindo desde quando surge a questão da agricultura e da pecuária. [...] É, portanto, um setor de muita geração de processos de inovação e tecnologia”, aponta Sousa.

Apesar do avanço que representa o advento dos drones, que transforma o processo de uso de fertilizantes e pesticidas nas lavouras, as máquinas que os antecederam já dispunham de tecnologia.

“A gente já tinha bastante tecnologia e inovação embutidas. Já existiam tratores autônomos, que acabavam fazendo todo o trabalho sem precisar de um apoio direto da ação humana”, destaca, lembrando que, em alguns casos, também era possível identificar exatamente onde deveriam ser aplicados aqueles insumos.

O coordenador de Negócios Inovadores do Sebrae Bahia dá exemplos de outras tecnologias já empregadas no agro, como os satélites. “Através da imagem e com inteligência artificial embarcada, você consegue identificar o tipo de lavoura e a área, e, portanto, ter respostas aproximadas de uma possibilidade de safra específica em um território”, afirma.

Além disso, Tauan Sousa cita as modificações genéticas. “Você consegue, hoje, sementes que vão dar produtos, cada dia, menores, e fazer com que alguns alimentos se tornem mais nutritivos, com mais ou menos substâncias específicas”, finaliza.

Inscrições na feira são gratuitas

Realizada pelo Sistema Faeb/Senar e pelo Sebrae, a e-Agro já recebeu, em três edições, mais de 40 mil pessoas, gerou mais de R$ 100 milhões em negócios e contou com mais de 200 expositores.

Com programação das 13h às 22h entre quinta e sábado, além de palestras técnicas, exposição de equipamentos e insumos agrícolas, o evento vai proporcionar um ‘tour gastronômico’, com degustação de queijos, vinhos, cervejas artesanais e carnes nobres, acompanhado de música.

As principais marcas do segmento já confirmaram presença na feira, que deve atrair micro, pequenos, médios e grandes produtores rurais de diferentes cadeias produtivas. Também são esperadas caravanas de cidades do interior e de estados vizinhos. As inscrições para o e-Agro são gratuitas e podem ser feitas pelo site eagrodigital.com.br.

Durante a e-Agro, ainda será realizado o Hackathon, com foco no desenvolvimento de soluções para sustentabilidade e digitalização no agronegócio. Há 50 vagas disponíveis para empreendedoras e empreendedores, que poderão apresentar suas ideias. Para se inscrever, é necessário acessar o endereço bit.ly/3CueJwy.

Programação e-Agro

03 de novembro (quinta-feira)

AUDITÓRIO

08h às 15h – Encontro com os Técnicos APEG

15h30 – Premiação Despertar SENAR

19h – Cenário Econômico 2023 e os impactos na Agropecuária Baiana

» Arthur Igreja

SALA COLHEITA

13h30 – Energia solar no Agronegócio: Implementação e Vantagens

» Marcos Rêgo

16h – O poder da fotografia na aceleração de vendas

» Tom almeida

18h30 – Tecnologias voltadas para Sustentabilidade no campo

Case 1:

» David Schmidt (Grupo Schmidt)

» Palestrante: Marcos Silva

Case 2:

» Ivo Aragão (Fazenda Eliseu Santos)

SALA PLANTIO

13h30 – Marketing Digital para produtores rurais

» Marta Cardoso

16h – Do Campo à Mesa – Farm to Table para bares e restaurantes

» Chef Mariana Gontijo

18h30 – A importância da Embalagem e Rótulo para a venda do seu produto

» Aldir Parisi

ÁREA DE INOVAÇÃO

14h30 – Experiência do usuário UI e UX

» Mateus Couto

16h – Sustentabilidade no Agro

» André Fraga

» Érico Sampaio

17h30 – Capital Empreendedor

» Rodrigo Paolilo

04 de novembro (sexta-feira)

AUDITÓRIO

13h30 – Práticas sustentáveis no campo: caso Reverte e Créditos de Carbono

» Roberto Castro - Diretor de Sustentabilidade da Syngenta

» Guilherme Raucci

16h – Tendências e agregação de valor na Pecuária de Leite e Corte

» Lygia Pimentel

» Airton Spies

19h – Revolução 5G nas fazendas

» Fabiane Campos

» Mediação: Matheus Ladeia

SALA COLHEITA

13h30 – Conservação de Alimentos: Vida útil na Prateleira

» Verônica da Silva Santos

16h – Tendência dos Roteiros Turísticos e Alimentação Slow Food

» Alberto Viana

18h30 – Google Meu Negócio – Seu negócio em destaque no Google

» Gustavo Paixão

SALA PLANTIO

13h30 – Painel: Hortas urbanas e suas possibilidades

» André Fraga (Engenheiro Ambiental)

» Projeto Hortas Urbanas Salvador (Wilson Brandão)

» Brena Mota (CEO Cultiveae)

16h – Gin: entenda por que essa virou a bebida do momento, e as vantagens de tê-lo no cardápio

» Claudio Marques

18h30 – Mercado de Cervejas Artesanais no Brasil – Quais as boas notícias?

» Nélio Castro (Youtuber do canal Bebendo com os Amigos)

» Gustavo Martins (Mindubier)

ÁREA DE INOVAÇÃO

14h30 – Drones nas Lavouras - Do Mapeamento ao Controle de Pragas

» Mauro - Drone Solution

16h – O Potencial da Internet das Coisas Industrial - Inteligência para Gestão Preditiva na Produção Agrícola

» Herman Lempkisom (SENAI CIMATEC)

17h30 – UGlobaly Internacionalização para Startups do Agro

» Lucas Capuano - UGlobaly

19h – BROTO - O Marketplace digital Agro do BANCO DO BRASIL

» Henrique Nery - Banco Do Brasil

05 de novembro (sábado)

AUDITÓRIO

13h30 – Oportunidades para a Cadeia Produtiva de Grãos

» Ana Luiza Lodi

16h – Oportunidades para a Cadeia Produtiva de Citrus

» Mari Anna Batista

» Abel Rebouças

19h – A Criatividade dos Chefes e os Ingredientes Diferenciados

» Marcos Livi

» Participação: Guga Rocha

» Mediação: Jimmy Ogro

SALA COLHEITA

13h30 – Inovações financeiras para o Agronegócio

» Patrick Suyti

16h – Agroturismo, Produtos de Origem e Identificação Geográfica

» Luciano Ivo

» Tiago Valois

18h30 – Engenharia de Cardápio para bares e restaurantes – Sazonalidade

» Marcio Maia

SALA PLANTIO

13h30 – Produção Agroecológica: Do Campo à Mesa

» Érico Sampaio

» Fabiano Pereira

16h – Terroir Baiano: Experiência de um Produtor de Vinhos

» Jairo Vaz

18h30 – Sucessão Familiar: A experiência da Família Costa – Fazendas MC

» Miguel Carlos Costa – pai

» Lucas Teixeira Costa – filho

ÁREA DE INOVAÇÃO

14h30 – Projeto de Implatação da tecnologia dos Drones na Lavoura

» Mauro Abram - Drone Solution

16h – Painel do Desafio Tecnológico

» Treevia

» Busca Terra

» Sucupira

17h – Inovação no Agro

» Trucker

» Agrihub Space