Cadáver é encontrado dentro de caixa d'água que abastece bairro de Manaus

Os moradores de uma vila localizada no bairro São José, Zona Leste de Manaus, tomaram um susto na noite da última segunda-feira (6) quando encontraram um cadáver do sexo feminino dentro da caixa d'água que abastece o bairro. Segundo o Diário Online, o corpo ainda não foi identificado.

Apesar de o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus ainda não confirmar a identidade da mulher, os moradores da região afirmam que ela tinha um relacionamento com um dos moradores da vila, que até o momento está desaparecido.

Segundo a polícia, a mulher pode ter sido morta há pelo menos três dias em um outro local e teve o corpo jogado ali. O cadáver no entanto só foi foi encontrado porque alguns moradores sentiram um forte odor na água, que era usada para consumo, e resolveram checar a caixa d’água.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local para iniciar as investigações a respeito do caso. No entanto, mais detalhes serão revelados após a conclusão do laudo pericial.