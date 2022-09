Cadeia do plástico: 'O maior desafio está na economia circular', defende Carlos Alfano

Se a indústria petroquímica das duas últimas décadas se sustentava em uma base focada no uso do petróleo e gás como matéria-prima, muita coisa mudou de lá para cá e os 20 anos de operação da Braskem na Bahia dizem muito sobre essa transformação de paradigma, que agora assiste a migração para matérias-primas e fontes de energias de origem renovável como condição para produzir.

A evolução que acompanha o compromisso de reduzir em 15% as emissões de gases de efeito estufa e alcançar a neutralidade de carbono até 2050 é também a responsável por atrair uma parcela importante do investimento da companhia no Brasil. A Bahia - estado onde está instalada uma das operações mais relevantes da Braskem - deve receber ainda este ano um investimento de R$ 1 bilhão para modernização das plantas e projetos estratégicos, como destaca o diretor industrial da companhia no estado, Carlos Alfano.

“A Braskem nasceu na Bahia e sua operação no estado ocupa posição de destaque na companhia, que se tornou global. Com um portfólio variado de insumos básicos, intermediários, vinílicos e resinas termoplásticas, as unidades no Polo de Camaçari exercem papel fundamental na nossa estratégia de sustentabilidade, além de contribuir para a competitividade, modernização e diversificação das cadeias produtivas no estado”.

Alfano viu de perto essas transformações, quando começou em 1996 como estagiário na Nitrocarbono, uma das empresas que, em agosto de 2002, com a Copene, OPP, Triken, Proppet e Polialden deram início à Braskem. Na central de matéria-prima, em Camaçari, por exemplo, entre 2019 e 2021, iniciativas de eficiência energética geraram uma redução de 247 mil toneladas de CO2 no período e diminuiu em 833 GWh o consumo de energia, o que corresponde a 11,5% do total consumido pela fábrica.

“Os novos recursos serão investidos em confiabilidade, paradas de manutenção, saúde, segurança, meio ambiente e ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa). Com modernização e ecoeficiência, a indústria 4.0 permite otimizar a competitividade e a produtividade, garantindo os insumos essenciais e, ao mesmo tempo, mitigando o impacto dessa produção no planeta”, pontua.

Na Bahia, estão instaladas oito das 40 unidades industriais da Braskem no Brasil, Estados Unidos, México e Alemanha. O estado soma uma capacidade de produção anual de 5 milhões de toneladas e gera 1,6 mil empregos diretos e 5 mil indiretos. Com metas importantes para as próximas décadas como a consolidação da economia circular, diversificação da matriz energética e atingir a neutralidade de carbono, Alfano defende que a indústria petroquímica já não é e nem será mais a mesma.

“Há uma consciência global de que o desenvolvimento sustentável é imprescindível para garantir a competitividade e resiliência dos negócios. Nosso grande desafio hoje é avançar na economia circular”, comenta. Leia mais na entrevista completa.





São 20 anos de operação da Braskem no estado. Que transformações a indústria petroquímica passou até aqui?

Uma das principais evoluções foi no quesito sustentabilidade e segurança. Além disso, a indústria apresentou uma significativa evolução nos padrões de segurança e ecoeficiência nas suas operações, através de investimentos em tecnologia e desenvolvimento das pessoas. E a Braskem tem exercido papel impulsionador no processo de desenvolvimento sustentável da cadeia da química e do plástico.

Que desafios existem em direção a essa indústria mais verde e que avanços, na sua opinião, já começam a trilhar esse caminho?

Nosso grande desafio é avançar na economia circular e no combate à mudança climática, não somente na nossa operação, mas também impulsionando toda a cadeia da química e do plástico, além de promover a conscientização da comunidade sobre essas temáticas. Nossa operação na Bahia tem sido fundamental nesse sentido.

Fizemos também parcerias para aquisição de energia eólica nos próximos 20 anos. Podemos alcançar nossas metas investindo em novas oportunidades de negócios renováveis e em tecnologia. Hoje estamos entre as 20 empresas mais inovadoras do Brasil, de acordo com o Innovative Workplaces, estudo da revista MIT Tecnology Review realizado pela primeira vez no país.

Que lições a pandemia tem deixado também e que são determinantes para o futuro da indústria petroquímica? Como a covid transformou o setor?

Como uma indústria essencial, a Braskem fornece insumos e produtos fundamentais para diversas indústrias, como saúde, alimentos e transporte, portanto a continuidade da sua operação era crucial, principalmente nesse momento de crise sanitária, onde químicos e resinas plásticas tiveram um papel importante no combate ao coronavírus.

A pandemia exigiu reinvenção de toda sociedade em diversos aspectos, inclusive na forma de trabalhar. Mas após o impacto inicial da adaptação, trouxe lições importantes.

A Braskem já adotava um modelo de trabalho flexível, mas que ganhou ainda mais adesão durante esse momento de crise sanitária, mostrando-se eficaz e produtivo em cenários antes não imaginados, como no ambiente industrial. Hoje, com a retomada, estamos nos readaptando ao modelo híbrido. Foi desafiador garantir a saúde e a segurança das pessoas e ao mesmo tempo continuar funcionando com toda segurança operacional. Todos passamos por momentos difíceis neste período, um momento de muitas incertezas e falta de informações.

E com relação aos processos: A Braskem tem hoje algum programa de bem-estar voltado para os seus funcionários?

A Braskem preza por uma gestão humanizada, que fomenta o trabalho colaborativo, com confiança, respeito às individualidades e incentivo à diversidade. Nesse contexto, os líderes são capacitados para terem um olhar mais humano, atento às próprias emoções e dos seus liderados. Essa formatação já estava em desenvolvimento na empresa, mas foi potencializada durante a pandemia, quando foram adotadas diferentes ferramentas para melhorar a experiência de trabalho.

Um dos recursos foi um Termômetro do Bem-Estar, que mapeia as condições de bem-estar dos integrantes. Além disso, contamos com o Programa de Suporte ao Bem-Estar que oferece apoio psicológico e social, assim como orientação jurídica e financeira para integrantes e familiares.

A Braskem é uma das melhores empresas para trabalhar de acordo com o ranking da Forbes, que avaliou 750 companhias, sendo apenas três brasileiras. Que tipo de profissional que se busca para trabalhar na Braskem?

Na Bahia, temos 1,6 mil integrantes, dos 8 mil globais, e cerca de 5 mil terceiros. Também criamos mais de 13 mil empregos pelo efeito-renda, cálculo de vagas induzidas a partir da renda gerada pela ação direta do investimento em um determinado setor.

Nossa principal preocupação nos processos seletivos é identificar talentos com capacidade técnica e competências em alinhamento com a cultura da companhia, que busca promover a colaboração, além de incentivar a confiança e o respeito às particularidades de cada indivíduo. Acreditamos que as diferentes visões de mundo enriquecem o dia a dia e garantem um ambiente favorável à inovação, por isso queremos ser cada vez mais diversos e inclusivos.

Muito tem se discutido ultimamente sobre ESG e a importância desse conceito para a continuidade e protagonismo nos negócios. O ESG é uma tendência ou já é uma realidade?

A gente entende que fatores socioambientais e de governança impactam no valor dos negócios da companhia, por isso têm importantes avanços nas práticas de ESG, como a implantação do Conselho Consultivo de Desenvolvimento Sustentável, com quatro membros externos e independentes para apoiar as estratégias de combate às mudanças climáticas.

A Braskem assinou também um acordo com a Valoren para criação da primeira unidade de reciclagem avançada no Brasil, o que permitirá transformar cerca de 250 milhões de embalagens em 14 mil toneladas de resina pós-consumo de alta qualidade por ano.

Ainda sobre essas ações, é importante listar a aquisição de 61,1% do capital social da Wise Plásticos, que é um player relevante de reciclagem de poliolefinas para companhias de bens de consumo, o que vai duplicar a capacidade produtiva atual para cerca de 50 mil toneladas de reciclados até 2026 e a inauguração do Cazoolo, em São Paulo, que é primeiro centro de desenvolvimento de embalagens para economia circular do Brasil. Esses são alguns marcos representativos e que integram a estratégia de crescimento da empresa.

E com relação aos investimentos sociais, como a Braskem enxerga esse pilar e vem ampliando também ações voltadas para essas questões?

Estamos cada vez mais empenhados em maximizar o impacto social positivo decorrente de nossa atuação, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades vizinhas às nossas operações e da sociedade como um todo.

Por isso, investimos mais de R$ 9 milhões em ações socioambientais na Bahia nos últimos dois anos, sendo que entre 2015 e 2020 foram destinados cerca de R$ 13,6 milhões. Entendemos nosso papel e buscamos atuar como agentes de transformação, a partir do apoio a projetos que fomentem o desenvolvimento de iniciativas nas áreas de economia circular, educação, inovação e empreendedorismo local.

O plástico ainda é muito ‘demonizado’. Onde é preciso avançar nessas questões que envolvem a produção de plástico e o meio ambiente?

O plástico é uma solução sustentável simples e eficaz, representando segurança e prevenção para sociedade. Isso ficou evidenciado durante a pandemia, quando as resinas de PVC, polipropileno (PP) e polietileno (PE), além dos não-tecidos, foram usadas como matéria-prima para inúmeros produtos e equipamentos de proteção cruciais na área de saúde. E os benefícios do plástico vão muito além da crise sanitária: na construção civil reduz custos e impacto ambiental.

No setor automobilístico, deixa o automóvel mais leve, diminuindo o uso de combustível e queima de gases. Já no segmento de embalagens, reduz desperdício de alimentos. Além disso, na saúde, é fundamental para evitar contaminação. Ao invés de vilanizar o plástico, a alternativa é incentivar a economia circular com foco no descarte consciente e no investimento na reciclagem ou reaproveitamento dos resíduos.

E por falar nesse descarte, a Braskem tem também alguma ação voltada para a redução desse tipo de resíduo nos oceanos? Como a companhia percebe esse problema global?

A companhia se uniu ao projeto Blue Keepers, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, para combater a poluição plástica nos oceanos no curto, médio e longo prazos.

Com o compromisso de incentivar a eliminação de resíduos plásticos, a companhia tem como meta alcançar 1,5 milhão de toneladas por ano de plásticos pós-consumo recuperados e 1 milhão de toneladas por ano de produtos com conteúdo reciclado vendidos.

Para isso, tem ampliado a parceria como recicladoras, fortalecendo a cadeia da reciclagem, desenvolvendo tecnologias sustentáveis, além de promover ações de conscientização sobre consumo consciente, pós-consumo e economia circular.

Um plástico verde é realmente possível?

Por meio de parceria com outras empresas, já vemos a aplicação do Plástico Verde I’m green™ em produtos de diversos segmentos, como agronegócio, alimentos, artigos esportivos e calçados, cosméticos, mobiliário, produtos de limpeza, vestuário e utilidades domésticas. Com inovação e tecnologia, avançamos nas soluções do Polietileno Verde, que conferem diferenciação aos produtos de nossos clientes e também para os consumidores.

O Plástico Verde é feito à base de cana-de-açúcar, fonte renovável que fixa gás carbônico da atmosfera durante a sua produção, colaborando para a redução da emissão dos gases causadores do efeito estufa. Com as mesmas propriedades, desempenho e versatilidade do polietileno convencional, a resina verde também é reciclável e pode ser utilizada nas mesmas cadeias produtivas do plástico e da reciclagem.





QUEM É

Carlos Alfano é diretor Industrial da Braskem na Bahia. Alfano tem mestrado em Engenharia Química pela UFBA e MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Líder de todas as plantas industriais da companhia instaladas em Camaçari, Carlos Alfano começou sua carreira em 1996, comoestagiário na Nitrocarbono, uma das empresas que, em 2002, deram início à Braskem.