Cadeirante ameaça explodir agência do INSS após ter benefício negado

Foto: Reprodução / TV Record

Um homem com supostos artefatos explosivos presos ao corpo ameaçou explodir uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) INSS, em São Caetano do Sul, em São Paulo. Após negociar com policiais, ele se rendeu na manhã desta terça-feira (16).

Após o suspeito se entregar, os policiais descobriram que as bombas eram falsas. Ele era cadeirante e fez a ameaça de atentado após ter seu benefício cortado, informou o portal R7.

A Polícia Militar e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram acionados para a ocorrência de ameaça de bomba na avenida Goiás, 260, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, por volta das 11h30.

A polícia chegou ao local graças ao acionamento feito pelo vigilante da agência, que disse que um homem com dinamites amarradas ao corpo havia invadido o local, isolado logo após a chegada dos agentes do Gate.

Após perceberem que as bombas eram falsas, o suspeito foi medicado e conduzido ao hospital.