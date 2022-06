Cadeirante não consegue fugir e morre em incêndio em casa no Rio de Janeiro

Um homem, identificado como Marcos Jesuíno, de 54 anos, morreu em um incêndio criminoso na noite desta quarta-feira (1º), na zona norte do Rio de Janeiro. A vítima, que usava uma cadeira de rodas para se locomover, não conseguiu escapar de casa quando o fogo começou.

O incêndio teve início por volta das 23h na Rua Professor Quintino do Vale, no bairro de Estácio. Bombeiros foram e acionados conseguiram controlar as chamas.

Populares relataram que um vizinho teria ateado fogo em um colchão perto da porta de uma residência no local. O fogo se espalhou com rapidez pelo imóvel e Marcos Jesuíno não conseguiu sair a tempo.

Em entrevista ao "Bom Dia Rio de Janeiro", Fábio Arantes, marido da vítima, contou que tentou entrar na casa para salvá-lo, mas não conseguiu.

"(Ele gritava) 'socorro, socorro, tem muita fumaça. Me tira daqui pelo amor de Deus'. Eu tentei puxar ele, só que não deu mais. Muita fumaça, jogamos um balde d'água e apagamos a cama dele. Eu perdi um cara. Minha família. Era ele por mim e eu com ele. Eu era marido dele, morava há 11 anos com ele. Eu cuidava dele, ele cuidava de mim", disse Fábio.

A Delegacia de Homicídios está investigando o ocorrido e já ouviu algumas testemunhas. A identidade do suspeito não foi revelada.