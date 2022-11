Cadela emociona web ao esperar tutor internado em hospital; assista

Um gesto simples de amizade conseguiu ser flagrado pela estudante de nutrição Amanda Santana. Um homem, que vive como andarilho, precisou ser internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), na Bahia, e seus pertences ficaram do lado de fora da unidade de saúde recebendo os cuidados da cadela de estimação.

O animal se recusou a abandonar o tutor e ficou esperando durante 20 dias na área externa do hospital até que o melhor amigo pudesse sair. A equipe médica, percebendo que a cadela é fiel e estava com saudade, liberou para que o paciente fosse encontrá-la por alguns minutos do lado de fora.

O vídeo mostrando o reencontro comoveu não só os funcionários do Hospital Regional, mas também os internautas, que perceberam o amor gigante que a cadela tem pelo amigo. "Linda história da cachorrinha que aguarda ansiosamente pela alta hospitalar do seu dono, que é andarilho e que tem muitos dias internado no hospital HRSAJ", escreveu Amanda, que registrou todo o encontro.