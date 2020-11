Cães farejadores da Rondesp encontram cocaína em tanque de combustível

Os cães farejadores Athos e Zeus das Rondas Especiais (Rondesp) Leste localizaram, neste domingo (15), 48 kg de cocaína escondidos em um tanque de combustível. O flagrante aconteceu durante patrulhamento na BR-324.



Os militares passavam pela rodovia federal, no entorno da cidade de Feira de Santana, quando perceberam um veículo modelo S10, sendo dirigido com manobras agressivas. O automóvel foi cercado e passou por abordagem.



Como o condutor aparentou grande nervosismo e apresentou informações desencontradas aos agentes, eles decidiram conduzir o carro e o motorista até a sede da unidade, em Feira de Santana. No local, os cães farejadores iniciaram as varreduras.

Após alguns minutos, Zeus e Athos apontaram a possibilidade de drogas no tanque de combustível. Dentro do equipamento foram encontrados 48 tabletes de cocaína. As drogas e o traficante foram apresentados na Central de Flagrantes de Sobradinho.