Caetano faz apresentação surpresa em concerto da Osba

Para fechar o segundo dia do Verão da Osba, a orquestra baiana se apresentou novamente na Praça das Artes, no Pelourinho, e contou com a participação surpresa do cantor e compositor Caetano Veloso.

Na primeira apresentação, que aconteceu no início da noite dessa sexta (10), a orquestra apresentou um repertório de composições clássicas de compositores como Beethoven e Dvorak, e outras releituras de canções populares brasileiras, incluindo nomes como Alceu Valença e Vinícius de Moraes.

A presença de Caetano foi uma surpresa para o público que lotou a praça neste sábado (11), e reforçou o discurso do maestro Carlos Prazeres de aproximar a Osba do baiano, principalmente pela escolha de um repertório variado, que inclua canções populares. A dobradinha da orquestra com o Caetano rendeu três canções, entre elas Cajuína e Tieta.