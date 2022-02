Caetano Veloso curte tarde no Porto da Barra nesta terça (8)

Em mais uma de suas tradicionais temporadas em Salvador, Caetano Veloso tirou a tarde desta terça-feira (08) para curtir a praia do Porto da Barra bem à vontade, como é de lei. Usando uma sunga branca, sentado em uma cadeira de praia, o cantor e compositor santo-amarense acompanhou o movimento de pessoas ao lado de um amigo, o jornalista e fotógrafo baiano Rodrigo Sombra.



Quem aproveitou para tietar o artista foi a comerciante local Conceição Souza França. "Foi uma coisa incrível encontrar Caetano Veloso aqui no Porto da Barra pessoalmente. Pensa aí, aquele homem com aquela voz maravilhosa... foi um sonho realizado. A gente não encontra assim um ídolo tão perto, principalmente aqui comigo, na minha barraca, então eu estou muito feliz. Que ele volte sempre", relatou ao Alô Alô Bahia.

