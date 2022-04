Cafeteria recém-inaugurada na Barra oferece um passeio pelo maravilhoso mundo do café

Os cafés especiais produzidos em duas fazendas na Chapada Diamantina, Progresso e Aranquan, localizadas respectivamente nos municípios de Mucugê e Ibicoara, são a matéria-prima da recém-inaugurada cafeteria Latitude 13, que após um período de funcionamento em soft opening, abriu definitivamente as portas na Rua João Pondé, nº 378, na Barra. Esta é a terceira e a maior unidade da marca – as outras duas estão localizadas na Ceasinha do Rio Vermelho e no Shopping Barra. A nova cafeteria da Barra é também a mais completa e a mais bem estruturada para quem quer viver uma experiência completa com o premiado café baiano.

O irresistível bolo de aipim acompanhando de um café expresso (Foto: Marina Silva)

Tem espaço gourmet para experimentações com baristas (jovens formados por eles), áreas para treinamento e formação destes profissionais e uma série de outros atrativos para quem aprecia o maravilhoso mundo do café. Tem ainda variados produtos que vão dos cafés especiais torrados a utensílios relacionados à bebida. De bules a xícaras, de máquinas a sachés (drip coffee) passando por cápsulas compatíveis com alguns equipamentos disponíveis no mercado. Tudo está à venda.

Os croissants são a grande pedida da cafeteria (Foto: Marina Silva)

Mas o que a Latitude 13 tem de melhor mesmo está no seu cardápio que pode ser apreciado tanto na área interna (climatizada e bem charmosa) como na gostosa varanda onde se pode degustar as delícias produzidas ali acompanhando o vai e vem dos moradores desta pacata rua do bairro. A casa, que funciona das 8h30 às 20h, serve cafés variados, incluindo os aromatizados, cappuccinos, chocolates, cafés gelados (como o afogatto que é uma obra de arte e reúne na mesma taça café expresso, sorvete de creme, caramelo e chantilly), dentre outras delícias, quentes e frias.

Sanduba de croissant com queijo e tomate cereja produzidos na Chapada (Foto: Marina Silva)

Para quem dispõe de tempo e gosta de apreciar os diversos preparos, vale escolher no cardápio um dos Rituais do Café. Tem do simples coador de pano, preparado na mesa, ao globinho que consiste num equipamento de vidro de fabricação japonesa que permite ao cliente apreciar o sobe e desce da água e do pó, até a sua mistura e separação. Lindo de assistir, delicioso de provar. A experiência do Latitude 13 vai além das interessantes geringonças. Vale ressaltar os acompanhamentos para um bom café – a qualquer hora do dia – que são um capítulo à parte. O que dizer do croissant servido na casa que chegou ao cardápio depois de passar por mais de 50 experimentos até ficar no ponto que Juli Alegro, a proprietária, desejava.

Drip Coffe pode ser opção num dos rituais do café e comprado para fazer em casa (Foto: Marina Silva)

E valeu a pena! É disparado o melhor croissant da cidade. E não é só um baiano aqui quem diz. O francês Mathieu Krosnovsky, que está passando uma temporada na cidade, conta que perambulou por aí até encontrar um desses pães que fossem fiéis aos do seu país. “Encontrei aqui um que não deve nada aos que são feitos na França. Muito bom!”, palavra de francês! Simples ou com recheios – o de chocolate já é um dos carro-chefe da casa – o croissant também é servido como base de sanduíches.

Café gelado: Afogatto leva sorvete de creme e caramelo (Foto: Marina Silva)

O que leva dentro fatias de queijo meia cura da Serra do Sincorá, tomates cereja, rúcula e presunto de parma, é um espetáculo. E detalhe: apenas o parma ainda não é de origem baiana – por enquanto – os demais ingredientes são todos Made in Chapada, rótulo que a proprietária faz questão de ter nos seus produtos. “Privilegiamos a nossa produção com ingredientes locais, isso para nós faz muita diferença”, explica.

Diversos utensílios para consumo ou preparo do café estão à venda na loja (Foto: Marina Silva)

E o cardápio do Latitude 13 é sim uma tentação. Além dos itens mencionados acima, oferece ainda diversas outras opções. Vale destacar o bolo de aipim, a tapioca e a torta de maçã que são uma loucura. Durante a semana, os itens são servidos separadamente, mas aos finais de semana, a casa oferece também a alternativa de um combo de café da manhã que traz diversos itens especiais e tem um custo relativamente bom: R$ 45,00 por pessoa.

Bandeja traz um combo com diversos produtos: exclusivo nos finais de semana (Foto: Marina Silva)

Na bandeja bem montada vai café, leite, suco de laranja, croissant tradicional, pão de queijo, crostata, fatia de bolo, taça de frutas, manteiga, mel e ovo mexido. Ah! Que ovo mexido! A receita é de Enrico Allegro, filho mais novo da dona, de 17 anos. Foi ele que criou a receita e ensinou a equipe da cozinha a preparar. Generoso que é, relutou um pouco, mas acabou cedendo a receita que compartilhamos como nossos leitores aqui. O espaço, que conta com 80 lugares distribuídos nas áreas interna e externa, vale muito a visita. Nem que seja para experimentar o croissant e o ovo “a la enrico”. Mas duvido que você vá ficar só por aí!

Serviço:

Latitude 13 Cafés Especiais

@latitude13cafesespeciais

Rua João Pondé, 378, Barra

Funcionas das 8h30 às 20h, de segunda a domingo

Ovos mexidos a la Enrico (Foto: Marina Silva)

RECEITA

Ovos mexidos A La Enrico

Ingredientes: 02 ovos/ 01 colher de sopa de creme de leite/ Sal a gosto/ Meia colher de sopa de Manteiga

Modo de fazer: Bate os ovos com sal e depois coloca na frigideira quente com a manteiga derretida. Mexe os ovos com foyer na frigideira e ainda macio desliga o fogo e coloco o creme de leite e continua mexendo para ficar bem cremoso. Servir quente.