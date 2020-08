Cai número de beneficiários de planos de assistência médica em julho

No último mês de julho, o setor de saúde suplementar registrou um total de 46.758.762 beneficiários em planos de assistência médica e 25.363.513 em planos exclusivamente odontológicos. Comparando com os números de igual mês do ano passado (46.871.006 e 24.688.369, respectivamente), julho de 2020 teve redução de beneficiários em planos de assistência médica e aumento de beneficiários de planos odontológicos.

Os números foram divulgados nesta segunda-feira (24) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e estão disponíveis para consulta.

Por estados, São Paulo liderou em julho, tanto em beneficiários de planos de assistência médica, como de planos odontológicos, com total de 17.043.909 e 9.073.516, respectivamente, embora mostrando queda em relação a julho de 2019 (17.094.198 beneficiários de planos de assistência médica) e expansão na comparação com os beneficiários de planos exclusivamente odontológicos (8.740.262).

Por tipo de contratação, os planos coletivos foram os que mostraram em julho maiores volumes de beneficiários, sendo 37.730.605 para os planos de assistência médica e 21.309.887 para os planos exclusivamente odontológicos.

A ANS recebeu, em julho de 2020 um total de 25.355 pedidos de informação de consumidores e 14.665 reclamações referentes a planos de assistência médica, das quais 10.331 foram referentes à cobertura dos planos.

No acumulado dos sete primeiros meses deste ano, os beneficiários de planos de assistência médica somaram 328.374.265, enquanto os beneficiários de planos exclusivamente odontológicos atingiram 179.416.566.