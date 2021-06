Caio Blat coloca casa na árvore para alugar com diária de R$ 2 mil; veja fotos 

O ator Caio Blat voltou a cena nesta semana. Depois do recado fofo da avó, em que pede para que o ator corte a barba, Caio Blat voltou a fazer sucesso entre os internautas nas redes sociais. Desta vez porque colocou sua casa na árvore à disposição para ser alugada por uma temporada no site do Airbnb.

O imovél tem feito sucesso. Localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a casa de vidro e madeira fica no meio da natureza, tem vista para o mar, três quartos, quatro camas, 3 banheiros e meio e possui capacidade para receber oito pessoas.



Além disso, o local é articulado para dar privacidade aos hóspedes e tem piscina natural com uma queda d'água.O imovél tem valor diário para o aluguel de R$ 2 mil. A casa na árvore também aceita animais domésticos, oferece wi-fi em toda a acomodação e possui um estacionamento exclusivo. Na página do local no Airbnb, o imóvel tem nota máxima em todos os quesitos e possui diversos elogios de ex-hóspedes.Caio Blat soube do sucesso de sua casa através da página "Achados do Airbnb" nas redes sociais e agradeceu: "Ok, pessoal! Que bom que gostaram da 'Casa na Árvore'. Sejam bem-vindos", escreveu.