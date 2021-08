Caio Castro está vivendo affair com atriz da Netflix, diz colunista

Após se separar de Grazi Massafera, Caio Castro já estaria se relacionando com a atriz da Netflix Larissa Bonesi, segundo revelou o jornalista Léo Dias, do Portal Metrópoles. Caio já estaria agendado para encontrar com Larissa nesta segunda-feira (30).

Larissa Bonesi, 31 anos, faz muito sucesso na Índia e é uma das estrelas da Netflix. Eal tem quase meio milhão de seguidores em suas redes sociais e fez parte do elenco do filme Penthouse, lançado recentementena plataforma de streaming.

Caio e Grazi namoravam havia quase dois anos. O ator deixou o apartamento de Grazi, no Rio de Janeiro, e retornou para São Paulo.



Ele já relatou o término a amigos e deixou de usar a aliança de compromisso. No começo deste ano, surgiram boatos sobre crise no relacionamento, mas o casal negou qualquer tipo de crise.



De acordo com o colunista, a equipe de Caio negou o fim do relacionamento e afirmou que os dois ainda estariam juntos.