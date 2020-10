Caio Coppolla critica Bolsonaro e surpreende seguidores: 'tem decepcionado'

Após Sara Winter criticar Jair Bolsonaro, outro defensor também se posicionou contra o presidente. Caio Coppolla, durante o Grande Debate da CNN Brasil, exibido na noite desta segunda-feira (5), se mostrou contrário à indicação de Kassio Nunes para o Supremo Tribunal Federal (STF).

As duras críticas de Coppolla surpreenderam os internautas, fazendo com que o nome dele atingisse a lista dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira (6).

“Não é a primeira vez que o presidente faz uma indicação que contraria seu discurso de campanha, que era de endurecer contra o crime e a impunidade. O combate a corrupção está sofrendo grandes abalos com a desarticulação de força-tarefa e demissões em massas de procuradores indignados A própria atuação do presidente tem decepcionado”, disparou Coppolla.

Pegando gancho neste comentário, internautas que discordam da visão política do comentarista aproveitaram para fazer piada na internet. “O Copano cansou e detonou o presidente. O último que sobrar apaga a luz”, ironizou um usuário. “Se o Caio Coppolla tá de um lado, eu to do outro. Mas quando fala mal do presidente, eu apoio”, brincou uma segunda pessoa.

Veja o comentário:



Caio Coppolla ficou conhecido ao trabalhar na rádio Jovem Pan e defender pautas liberais na economia e mais conservadoras no campo social. Colocado na ala da extrema-direita do Brasil, tornou-se um dos principais críticos dos políticos de esquerda e defensor do presidente Jair Bolsonaro.