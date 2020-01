Caíque vibra após gol nos acréscimos: 'Isso aqui é Bahia'

A mística do Bahia voltou a se fazer presente. Diante do Bahia de Feira, na noite desta quarta-feira (29), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o gol que deu o triunfo ao Esquadrão por 1x0 só saiu aos 49 minutos do segundo tempo. Herói do tricolor, o atacante Caíque saiu de banco de reservas para anotar o tento. No final do jogo, ele agradeceu aos companheiros e familiares pela confiança depositada.

"Rapaz, só tenho que agradecer mesmo a Deus, ele é incríve. Pedi muito a ele para entrar e fazer esse gol e poder fazer uma homenagem para minha esposa que está gravida e para toda a minha família. Eu só tenho que agradecer mesmo a Deus o que venho trabalhando aí para continuar minha caminhada. Agradecer também à minha esposa que e minha família inteira que sempre veio me apoiando desde quando estava numa fase ruim. E é isso, isso aqui é Bahia e é assim", afirmou atacante.

Mesmo com a vitória, Caíque já foca na próxima partida. No domingo (2), o Bahia recebe o Jacuipense, no estádio de Pituaçu, às 16h. Será o duelo entre líder e vice-líder do Campeonato Baiano.

"Agora vamos voltar para casa que domingo tem jogo difícil. Dado sempre trabalha com a gente essa bola que ele chama de segunda bola. Felizmente ela sobrou para mim e tive o mérito também de ter calma e ter finalizado. É uma bola que a gente trabalha muito, de um chute em diagonal e aconteceu. Agora é voltar com cabeça no lugar para casa porque no domingo tem grande jogo e a gente vai em buscar de manter a liderança", finalizou o atacante.