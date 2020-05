Cairu prorroga decreto que fecha estabelecimentos e suspende passeios turísticos

A Prefeitura de Cairu anunciou a prorrogação de medidas restritivas para combater o novo coronavírus. O município, que é o terceiro mais visitado por turistas no estado, tem 11 casos confirmados da doença, com uma morte.

Com a renovação, até o dia 31 de maio são mantidas as interdições de praias, quadras, campos, piscinas de hotéis e clubes; suspensão de eventos culturais, esportivos e religiosos, bem como de passeios turísticos; interrupção de aulas na rede pública e privada e no funcionamento de academias de ginástica; desautorização de obras particulares com mais de 10 funcionários; impedimento de novos check-ins em locais de hospedagem assim como aluguel de casas de temporada.

Também fica proibido o funcionamento do comércio, com exceção de mercados, farmácias e demais serviços essenciais.

Já em relação ao transporte público e privado, permanece a restrição para saída e chegada às ilhas. “Os registros de casos no município estão bastante inferiores em relação a regiões próximas à Cairu. Isso é resultado do trabalho do Comitê Municipal de Prevenção e Controle da Covid-19, que começou a agir no início de março. Todos os casos mapeados estão sendo devidamente acompanhados”, explicou a Secretária de Saúde, Italuana Guimarães.

Todos os casos confirmados e suspeitos da cidade passam por monitoramento e são orientados a cumprir o período de quarentena.