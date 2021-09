Caixa abre 1.100 vagas de concurso exclusivas para PcD; saiba como concorrer

A Caixa Econômica Federal lançou um novo edital de concurso público para 1.100 vagas de técnico bancário novo exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). São 1.000 vagas para preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro de reserva.

O candidato deve ter nível médio completo e, caso seja admitido, ganhará salário inicial de R$ 3.000,00 para uma jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais.

Do total de vagas, 20% serão destinados aos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência/pretos ou pardos.

O candidato pode optar por trabalhar na rede de agências ou na área de tecnologia da informação (TI) do banco - nesse último caso, as vagas são apenas para o Distrito Federal. Clique aqui para ver o edital.

Entre as atividades do técnico bancário estão prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços; identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais; efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; e elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral.

Além do salário, o técnico bancário terá participação nos lucros ou resultados, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição/alimentação, vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional, acesso a ações de capacitação e desenvolvimento. As informações são do G1.