Caixa abre 51 agências na Bahia neste sábado (7) para pagar auxilio emergencial

A Caixa vai abrir 51 agências na Bahia neste sábado (7), das 8h às 12h, para atender os beneficiários que recebem auxílio emergencial. Na capital baiana, serão sete agências e em todo Brasil 772. A estimativa é de que 6,9 milhões de pessoas podem sacar agora, segundo a Caixa, no país.

Os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro dos ciclos 3 e 4 poderão sacar em dinheiro o auxílio. O pagamento para esse público será, no total, de R$ 5,7 bilhões. Trabalhadores nascidos de janeiro a outubro também poderão sacar da Poupança Social Digital os recursos ainda não utilizados do Saque Emergencial do FGTS.

Clique aqui para ver todas as agências que vão funcionar.

Segundo a Caixa, todo mundo que procurar o atendimento no horário de funcionamento será atendido e não é necessário chegar antes do horário de abertura para fazer fila.