Caixa anuncia datas da 5ª, 6ª e 7ª parcelas do auxílio; veja calendário

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (12) as datas para pagamento das parcelas extras do auxílio emergencial. Foram autorizados mais três pagamentos - para agosto, setembrou e outubro.

A partir de novembro, a previsão é que comece a valer o Auxílio Brasil, novo programa social elaborado pelo governo Bolsonaro para substituir o Bolsa Família. O valor ainda não definido, mas o presidente diz que quer um reajuste de 50%.

Para pagar as três novas parcelas, o governo estima custo de 20 bilhões de reais. Não há nova previsão de prorrogação do auxílio, que começou a ser pago no ano passado por conta da pandemia.

O pagamento vai seguir a mesma organização que vinha sendo adotada até agora. Os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receber, seguindo o número final do Número de Identificação Social (NIS), seguindo depois para a população em geral, com calendário pelo mês de aniversário.

Bolsa Família - Crédito e saque em dinheiro ciclo 5:

Nis 1 - 18/08

Nis 2 - 19/08

Nis 3 - 20/08

Nis 4 - 23/08

Nis 5 - 24/08

Nis 6 - 25/08

Nis 7 - 26/08

Nis 8 - 27/08

Nis 9 - 30/08

Nis 0 - 31/08

Bolsa Família - Crédito e saque em dinheiro ciclo 6:

Nis 1 - 17/09

Nis 2 - 20/09

Nis 3 - 21/09

Nis 4 - 22/09

Nis 5 - 23/09

Nis 6 - 24/09

Nis 7 - 27/09

Nis 8 - 28/09

Nis 9 - 29/09

Nis 0 - 30/09

Bolsa Família - Crédito e saque em dinheiro ciclo 7:

Nis 1 - 18/10

Nis 2 - 19/10

Nis 3 - 20/10

Nis 4 - 21/10

Nis 5 - 22/10

Nis 6 - 25/10

Nis 7 - 26/10

Nis 8 - 27/10

Nis 9 - 28/10

Nis 0 - 29/10

Ciclo 5 - Crédito aniversário:

Janeiro - 20/08

Fevereiro - 21/08

Março - 21/08

Abril - 22/08

Maio - 24/08

Junho - 25/08

Julho - 26/08

Agosto - 27/08

Setembro - 28/08

Outubro - 28/08

Novembro - 29/08

Dezembro - 31/08

Ciclo 5 - Saque aniversário:

Janeiro - 01/09

Fevereiro - 02/09

Março - 03/09

Abril - 06/09

Maio - 09/09

Junho - 10/09

Julho - 13/09

Agosto - 14/09

Setembro - 15/09

Outubro - 16/09

Novembro - 17/09

Dezembro - 20/09

Ciclo 6 - Crédito aniversário:

Janeiro - 21/09

Fevereiro - 22/09

Março - 23/09

Abril - 24/09

Maio - 25/09

Junho - 26/09

Julho - 28/09

Agosto - 29/09

Setembro - 30/09

Outubro - 01/10

Novembro - 02/10

Dezembro - 02/10

Ciclo 6 - Saque aniversário:

Janeiro - 04/10

Fevereiro - 05/10

Março - 05/10

Abril - 06/10

Maio - 08/10

Junho - 11/10

Julho - 13/10

Agosto - 14/10

Setembro - 15/10

Outubro - 16/10

Novembro - 19/10

Dezembro - 20/10

Ciclo 7 - Crédito aniversário:

Janeiro - 20/10

Fevereiro - 21/10

Março - 22/10

Abril - 23/10

Maio - 23/10

Junho - 26/10

Julho - 27/10

Agosto - 28/10

Setembro - 29/10

Outubro - 30/10

Novembro - 30/10

Dezembro - 31/10

Ciclo 7 - Saque aniversário: