Caixa libera mais um lote da segunda parcela do auxílio emergencial

A Caixa Econômica liberou a partir desta sexta-feira (12) a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para os nascidos em novembro. Isso vale só para quem recebeu a 1ª parcela até 30 de abril.

Os beneficiários podem sacar o valor ou transferir para qualquer banco. Os últimos a poder sacar ou transferir a 2ª parcela são os nascidos em dezembro, a partir de sábado (13). A pessoa não é obrigada a sacar no dia da liberação, porque o dinheiro continua disponível.

Agências abertas

No sábado (13), 680 agências farão atendimento para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em dezembro. No site da Caixa Econômica, há informação da localização das agências. Também estão na internet orientações sobre o uso de aplicativos da Caixa para movimentar o dinheiro creditado.

Tem direito ao auxílio pessoas que estejam desempregadas ou exerçam atividades que foram afetadas pela pandemia da covid-19 na condição de trabalhador informal, microempreendedor individual (MEI), contribuinte individual da Previdência Social e que pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até três salários mínimos (R$ 3.135,00).

Segundo o vice-presidente da Caixa para Rede de Varejo, Paulo Henrique Angelo, já foram pagos R$ 76,6 bilhões a 58,6 milhões de beneficiários inscritos por meio do Cadastro Único, do Programa Bolsa Família, ou pelo site e pelos aplicativos da CEF.