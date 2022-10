Caixa libera R$ 111,8 milhões em crédito no 1º dia do consignado do Auxílio

A Caixa Econômica Federal (CEF) liberou R$ 111,8 milhões em crédito no primeiro dia de operação do consignado do Auxílio Brasil, segundo dados atualizados pela instituição na noite desta terça-feira, 11. O montante é referente à celebração de cerca de 43 mil contratos. Mais cedo, o vice-presidente de Rede Varejo da Caixa, Júlio Volpp, afirmou que o tíquete médio das primeiras operações com consignado do Auxílio Brasil estava em torno de R$ 2,5 mil.



A CEF lançou hoje a modalidade, com cobrança de juros de 3,45% ao mês, um pouco abaixo do limite máximo de 3,5%. A prestação mensal máxima é de até 40% do benefício base (R$ 160), considerando o repasse mensal de R$ 400, não o montante temporário de R$ 600. Já a parcela mínima do empréstimo é de R$ 15 mensais. O empréstimo tem prazo de até 24 meses.



De acordo com o banco público, o Auxílio tem hoje 21,1 milhões de famílias beneficiárias, mas há condições para que o empréstimo seja autorizado. Pode contratar o crédito o responsável familiar pelo benefício, desde que o receba há mais de 90 dias. Além disso, o beneficiário não pode ter deixado de comparecer à convocação do Ministério da Cidadania.



A CEF fará o desconto mensal de acordo com as parcelas de cada empréstimo e gerará a folha de pagamento do Auxílio já com o valor descontado, a partir dos dados repassados pelo Dataprev. Nos contratos firmados este mês, o desconto já ocorre na folha de novembro.



Caso o beneficiário que tenha contratado um consignado ligado ao Auxílio Brasil, por qualquer motivo, deixe de receber o benefício, a Caixa não poderá mais fazer o débito automático da conta do titular familiar, o que pode gerar uma possível inadimplência, admitiu, em coletiva de imprensa, a vice-presidente de Negócios de Varejo do banco, Thays Cintra.



A Caixa foi um dos 12 bancos credenciados pelo Ministério da Cidadania para operar a linha de crédito, e o único entre os cinco maiores do País. Os demais têm demonstrado pouco apetite pela operação, considerada de alto risco dado o perfil financeiro dos beneficiários do programa social.



A liberação do crédito aconteceu no mesmo dia do início do pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás referentes a outubro, e começa a poucas semanas do segundo turno da eleição presidencial. Esses benefícios foram antecipados este mês. Originalmente, o repasse do Auxílio Brasil seria finalizado no dia 31, mas agora vai acabar dia 25, 5 dias antes da segunda etapa da votação, 30.



Essas medidas são parte das apostas do presidente Jair Bolsonaro (PL) para conquistar apoio junto às camadas de menor renda da população, em que tem intenção de voto menor que a do oponente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).