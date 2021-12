Caixa libera saque do FGTS por calamidade nas cidades atingidas pelas chuvas na BA

A Caixa Econômica Federal informou que vai liberar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade nas regiões da Bahia e Minas Gerais atingidas pelas enchentes. Segundo o anúncio feito no último sábado (11), os valores serão disponibilizados para saque depois que os decretos municipais declarando o estado de calamidade foram reconhecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio de portaria.

De acordo com a Caixa, o banco também irá auxiliar as autoridades locais para agilizar a solicitação do reconhecimento do estado de calamidade. Depois que houver a formalização do estado de calamidade, a população poderá fazer o saque do FGTS de forma digital, sem necessidade de ir a uma agência, por meio do aplicativo FGTS, na opção Saque Digital.

Saque Calamidade do FGTS

O Saque Calamidade do FGTS é uma modalidade que dá direito ao trabalhador a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência. Esta modalidade de saque fica disponível aos trabalhadores residentes nas áreas afetadas, seguindo os endereços identificados pela Defesa Civil Municipal.

O valor do saque será o saldo disponível na conta do FGTS, na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 6.220,00 para cada evento caracterizado como desastre natural.

Através da assessoria de comunicação, a Caixa reforçou que não será necessário ir às agências para receber os valores e que manterá a população informada sobre as próximas etapas para liberação do FGTS.