Caixa paga hoje a última parcela do auxílio emergencial

A nova parcela do auxílio emergencial, cujo valor pode ser de R$ 600 ou de R$ 300, será paga pela Caixa neste domingo (20). A quantia depende de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. O pagamento deste domingo é o último para aniversariantes de julho e agosto, meses que se referem ao público geral (pessoas que não estão inscritas no Bolsa Família).

A decisão oficial do governo é que essa será a parcela final, apesar disso ainda existe a possibilidade de uma prorrogação, principalmente se o número de mortes diárias por covid-19 aumentar. Outro fator que pode contribuir é se forem decretadas medidas rígidas de isolamento social (lockdown).

As pessoas que não estão inscritas no programa do Bolsa Família e têm direito ao auxílio recebem nos chamados ciclos de pagamento da Caixa. A cada ciclo, todos recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja. O cronograma avança conforme o mês de nascimento do beneficiário.

O calendário é dividido em duas etapas: na primeira delas, o dinheiro é depositado na poupança digital e fica disponível apenas para pagamentos e transações pelo aplicativo Caixa Tem. Na segunda etapa, no entanto, o auxílio é liberado para saques e transferências. A data da liberação para saques e transferência é a mesma para os ciclos 5 e 6.

Auxílio emergencial - Ciclos 5 e 6



Mês de aniversário

Depósito ciclo 5

Depósito ciclo 6

Saques Janeiro 22/nov 13/dez 19/dez Fevereiro 23/nov 13/dez 19/dez Março 25/nov 14/dez 4/jan Abril 27/nov 16/dez 6/jan Maio 29/nov 17/dez 11/jan Junho 30/nov 18/dez 13/jan Julho 2/dez 20/dez 15/jan Agosto 4/dez 20/dez 18/jan Setembro 6/dez 21/dez 20/jan Outubro 9/dez 23/dez 22/jan Novembro 11/dez 28/dez 25/jan Dezembro 12/dez 29/dez 27/jan