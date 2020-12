Calabar tem novo centro de educação infantil reconstruído pela Prefeitura

Salas climatizadas, elevador, acessibilidade, biblioteca e brinquedoteca, tudo muito bem decorado e com todos os protocolos de segurança sanitária para quando for possível o retorno às aulas, devido à pandemia de Covid-19. O novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Clarice de Almeida Ferreira, reconstruído pela Prefeitura, nem de longe lembra a antiga e precária estrutura em pré-moldado que causava insegurança e medo aos alunos, professores, funcionários e moradores do Calabar.

A estrutura em alto padrão foi entregue em cerimônia simbólica realizada nesta terça-feira (29), com as presenças do prefeito ACM Neto e do vice, Bruno Reis; do secretário da Educação (Smed), Bruno Barral; e da gestora da unidade escolar, Cristina Almeida. A instituição homenageia a mãe do presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior, que também esteve no ato. Conhecida pelos trabalhos beneficentes, dona Clarice faleceu no último mês de novembro, aos 81 anos.

O prefeito, ACM Neto, esteve no local junto com o presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior, além do vice prefeito, Bruno Reis, e do secretário de Educação, Bruno Barral (Foto: Max Haack/Secom)

“O Calabar merecia uma escola como essa, um equipamento com essa qualidade e desse porte. Com certeza, vamos ter, no futuro, homens e mulheres que vão poder dizer com muito orgulho que são do Calabar, que passaram por esta escola e que isso trouxe um impacto positivo para suas vidas”, declarou o prefeito.

O chefe do Executivo municipal ainda ressaltou os investimentos realizados pela Prefeitura na área da Educação nos últimos oito anos, que possibilitaram avanço nos índices educacionais e na infraestrutura. “Salvador possui hoje uma das mais modernas e atualizadas redes de ensino do país”, pontuou ACM Neto.

Estrutura

Com investimento de R$6 milhões, o novo Cmei possui 2 mil m² de área construída e dobrou de quatro para oito salas de aula, passando assim a atender até 250 alunos da creche e pré-escola, em vez dos 110 alunos com a estrutura anterior. Do total, 100 alunos terão atividades em tempo integral e os outros 150 em tempo parcial.

Com a reforma, o número de salas dobrou de quatro para oito (Foto: Max Haack/Secom)

O imóvel possui, ainda, lavanderia, quatro sanitários para funcionários e quatro para crianças, copa, depósito, pátio coberto, acolhimento, secretaria, direção, coordenação, sala de professores/reunião, depósito de material didático, cozinha, lixo, despensa, triagem e sala de repouso. Durante as obras e antes da pandemia, as aulas estavam sendo realizadas em um imóvel no bairro vizinho do Jardim Apipema.