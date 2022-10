Calçados Piccadilly chega à Bahia

A Calçados Piccadilly, marca gaúcha especializada em calçados e acessórios femininos, acaba de abrir sua primeira loja em território baiano, no Salvador Shopping. O head de franquias da Piccadilly, Marcos Finokiet, celebra a chegada da marca à Bahia. “Estamos muito confiantes com entrada da marca no estado baiano. Salvador é um centro muito estratégico para nós. É um passo importante na consolidação do nosso modelo de franquias, que já comprovou ser sólido e rentável a todos os franqueados que acreditaram no potencial e qualidade dos produtos da marca”, diz.

Com 20 lojas espalhadas pelo país, a Piccadilly está presente nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Pará, Paraíba, Piauí e Distrito Federal. A previsão é que a empresa inaugure outras nove franquias até o final de 2022, com novas unidades já confirmadas para Aracaju, São Luís, Sorocaba e Rio de Janeiro. A marca conta também com lojas abertas no modelo de franquias fora do Brasil, localizadas em países como Equador, Peru, República Dominicana e Filipinas.

A Piccadilly possui duas unidades fabris em Teutônia e Rolante e sede corporativa e um centro de distribuição em Igrejinha, todas no Rio Grande do Sul. A empresa conta com cerca de 2,2 mil colaboradores.



Emprega Mais Mulheres

A lei que instituiu o Programa Emprega Mais Mulheres, destinado à inserção e à manutenção de mulheres no mercado de trabalho, é tema de debate promovido nesta quinta-feira, 27, pelo escritório Pessoa & Pessoa Advogados, em parceria com a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham). O evento é gratuito e acontece no Auditório do Salvador Shopping Business, a partir das 9h.

A Lei nº 14.457/22, sancionada em 21 de setembro de 2022, inclui diversas medidas que incentivam os direitos e a empregabilidade feminina. Para explicar todos os aspectos da nova legislação, o Pessoa & Pessoa Advogados quer promover um amplo debate. Entre os assuntos abordados, estão a qualificação em áreas estratégicas para melhores oportunidades profissionais, apoio ao retorno após o término da licença-maternidade e o combate ao assédio sexual e outras formas de violência.

O evento, aberto ao público em geral, especialmente empresários, executivos jurídicos e gestores de recursos humanos, contará com a participação de Juliane Facó, Mestre em Direito Público pela UFBA, Camila Magalhães Carvalho, Mestre e Doutora em Direitos Humanos pela FD-USP e Ana Paula Corrêa, executiva Internacional da American Fidelity Insurance Company.

As inscrições podem ser feitas no link: https://materiais.pessoaepessoa.com.br/evento-pp-e-amcham_out-22