Calendário de pagamentos do IPVA 2021 é divulgado; veja datas

Quem tem carro sabe que precisa se planejar para pagar o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) todo ano. O tributo anual é obrigatório e tem data de pagamento que varia com a placa do veículo.

Na Bahia, Os motoristas vão pagar cerca de 3,2% a menos no valor do tributo, de acordo com portaria que será divulgada pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) na edição desta terça-feira (15) do Diário Oficial.

O pagamento pode ser realizado em cota única ou parcelado em até três vezes. São obrigados a efetuar o pagamento todos aqueles que possuem veículos de transporte terrestre utilizado por proprietários particulares e empresas.

Calendário IPVA Bahia (pagamento em até três vezes)

Final de placa 1: 30 de março, 29 de abril e 28 de maio

Final de placa 2: 31 de março, 30 de abril e 31 de maio

Final de placa 3: 29 de abril, 27 de maio e 29 de junho

Final de placa 4: 30 de abril, 28 de maio e 30 de junho

Final de placa 5: 27 de maio, 29 de junho e 29 de julho

Final de placa 6: 28 de maio, 30 de junho e 30 de julho

Final de placa 7: 29 de junho, 29 de julho e 30 de agosto

Final de placa 8: 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto

Final de placa 9: 29 de julho, 30 de agosto e 29 de setembro

Final de placa 0: 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro