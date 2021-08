Caligrafia ruim impede idoso de assaltar banco na Inglaterra

Os planos do aposentado Alan Slattery, de 67 anos, de assaltar um banco foram frustrados pela sua capacidade de escrita. O idoso escreveu um bilhete e o entregou para o caixa de uma agência em Sussex, na Inglaterra.

Só que o funcionário não conseguiu entender a letra de Alan anunciando o assalto. Com o impasse, o ladrão acabou desistindo do assalto e saiu da agência.

O bilhete com escrita ruim dizia: "Seu monitor não vai deter o que eu tenho, basta entregar as cédulas de 10 e de 20. Pense nos outros clientes". Mas só bem depois da tentativa de assalto ele foi "decodificado".

Após perceberem do que se tratava, os funcionários entraram em contato com a polícia, que identificou o idoso graças às câmeras de segurança do local. Alan foi preso dias depois.

O caso ocorreu em março, mas só nesta quinta-feira (19) a polícia de Sussex deu detalhes do incidente. No fim de março, Alan havia conseguido levar o equivalente a R$ 17,8 mil de uma agência do Nationwide, supostamente usando o mesmo bilhete. Em abril, na sua terceira ação criminosa registrada, o aposentado falhou novamente em outra agência.

O idoso foi condenado a seis anos de prisão.