Camaçari apresenta projeto de requalificação da Aldeia Hippie de Arembepe 

A prefeitura de Camaçari pretende intensificar uma série de ações para alavancar o turismo no seu litoral, na Costa dos Coqueiros. Esse foi o tema de uma reunião, realizada nesta terça, 15, entre a secretária municipal de Turismo, Lúcia Bichara e o secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco. O destaque do encontro ficou por conta do projeto de requalificação da Aldeia Hippie de Arembepe.

A vila, que atualmente é habitada por 50 pessoas, foi um dos símbolos do Movimento Hippie no Brasil, nos anos 60 e 70, quando atraiu ilustres simpatizantes, como os músicos Janis Joplins e Mick Jagger e o ator Jack Nicholson. De acordo com o projeto, a Aldeia deve passar por um processo de valorização, para que se torne um atrativo para baianos e turistas.



Ainda segundo o projeto, a vila terá inserção de réplicas de obras de arte de renomados artistas, restaurante, pousada, escola de surf, academia e outros equipamentos. De acordo com a secretária Lúcia, o projeto, que está em fase de captação de recursos pela Prefeitura de Camaçari.