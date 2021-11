Camaçari: fórum de turismo discute impacto da tecnologia e da inovação no setor

Nesta quarta-feira (1º), na Vila Galés Marés de Guarajuba, em Camaçari, vai acontecer o III Fórum de Turismo da Costa de Camaçari que, neste ano, pretende pôr em pauta o impacto da tecnologia e da inovação no setor, principalmente, na retomada do turismo com a redução dos índices da covid-19 na Bahia.

O evento, que é realizado pela Secretaria de Turismo de Camaçari (Setur) e pelo Banco do Nordeste, começa às 9h, deve se prolongar até o início da tarde e tem entrada gratuita. Na ocasião, estarão recebendo a doação de um quilo de alimento não perecível.

Evento conta com participação de nomes relevantes para o setor (Foto: Divulgação)

E quem comparecer vai ouvir detalhes importantes sobre o turismo nesta fase de retomada em falas de nomes consolidados no setor como Gabriela Otto, presidente da HSMAI, associação internacional da indústria do turismo e hotelaria, que vai falar sobre tendências e oportunidades para maior lucratividade neste período.

Outro nome que também participa do fórum é Christiano Penna, CEO e fundador da RB.Analítica, empresa especializada em inteligência empresarial. O empresário falará sobre como a tecnologia fez a hotelaria recuperar o seu potencial.