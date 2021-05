Camaçari terá condomínio focado em qualidade de vida

Com um novo modelo de negócio, o Terra Dourada, em Camaçari, será lançado hoje como um dos grandes destaques da incorporadora OR em âmbito nacional, em 2021. Com o Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 27 milhões, a construção do condomínio deve gerar 110 empregos diretos, além de ajudar a movimentar toda a cadeia produtiva da construção civil, como a fabricação de materiais, transporte e logística, prestação de serviços, entre outros.

Os lotes do Terra Dourada têm valores a vista a partir de 62 mil e o valor de parcelamento, em até 150 meses, é de 590 reais. O financiamento dos lotes pode ser feito via Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

O projeto foi concebido buscando o melhor aproveitamento do extenso terreno. As áreas comuns serão distribuídas ao longo do condomínio, de modo que todos os moradores tenham uma área de convívio perto da sua casa, além de ter o Clube centralizado, para facilitar o acesso de todos.

“Nós observamos, que durante esse momento de pandemia, as pessoas têm o desejo de uma moradia confortável e que atenda às suas necessidades, com amplo espaço aberto, e contato com a natureza, mas que a junção desses atrativos também caiba no seu orçamento”, afirma o presidente da OR, Eduardo Pedreira.

“Com um novo olhar, conseguimos pensar em um empreendimento com custo menor mas sem perder a qualidade que prezamos na experiência do cliente”, ressaltou.

O empreendimento será erguido próximo ao centro da cidade, e também, ao polo industrial, na Rua Marlin Azul s/n, Bairro Novo, uma região da cidade rodeada de área verde, e uma das áreas que mais se expande em Camaçari. O Terra Dourada Parque Camaçari será um condomínio de lotes com 67.426 m² de área total de terreno, com 20% de área verde.

Seu nome é inspirado em uma terra fértil onde se constroem e realizam sonhos, como a realização da casa própria, em um espaço pra morar com qualidade e sem perder a veia inovadora que a empresa carrega em seus anos de experiência de mercado.

Conforto

Contando com um amplo espaço para áreas comuns, o condomínio tem em sua estrutura, locais equipados, buscando trazer ainda mais conforto para os moradores, como: estrutura para pets (Pet Park), salão de festas, espaço kids, espaço gourmet, piscina adulto e infantil, sistema de bicicletas compartilhadas disponível para os moradores para prática de exercício e passeios ao ar livre, bicicletário, academia e espaço fitness para exercício a céu aberto, além de um campo de futebol com um gramado natural de 408 m².

Outros destaques são os parques lineares Folhas e Raízes, os parques são voltados ao lazer, diversão das famílias, relaxamento e apreciação da natureza, contando com redários ao longo de sua extensão, integrados com a natureza. As áreas são um convite para aproveitar o contato com a natureza, praticar atividades ao ar livre, e trazer uma rotina que possa contribuir com o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores.

O condomínio contará com 418 lotes de 109m² a 120m² e a OR disponibilizará quatro projetos pré-aprovados na Prefeitura para proporcionar maior comodidade aos clientes em relação a construção de suas futuras moradias. São eles: casa Ipê (com 41,24m² e 2 quartos), casa Ipê adaptada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (com 41,45m² e 1 quarto), casa Pitanga (com 82,48m² e 4 quartos) e casa Aroeira (com 67,97m² e 3 quartos).

Conforto e segurança

Além de estar em um bairro tranquilo e seguro que conta com serviços de conveniências e transporte público, o empreendimento conta com o padrão de qualidade construtiva da OR, proporcionando ao morador toda a segurança e liberdade de um condomínio fechado. As áreas verdes trazem ainda o diferencial que garantem bem-estar e o contato com a natureza, além de espaços para lazer, atividade física e relaxamento.

O Terra Dourada foi pensado para ser um modelo de condomínio de lotes a ser levado para diversas partes do país. O empreendimento erguido em Camaçari, será o primeiro desta linha de produtos imobiliários que une o conforto da casa residencial com a segurança de uma área privada e atrativos que influenciam positivamente na qualidade de vida de seus moradores.