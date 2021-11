Camaçari terá primeira fábrica de amônia verde do Brasil: 'Uma das maiores do mundo'

A Unigel Agro Bahia, inaugurada no Polo Industrial de Camaçari, também vai produzir para o mercado farmacêutico. Durante o evento, ocorreu também a inauguração da nova planta de Acetonitrila de alta pureza, especialidade química voltada para esse mercado. A unidade, que também já entrou em operação, tem a capacidade de produção de 5 mil toneladas por ano.

O fundador da Unigel, Henri Slezynger, afirmou que empresa irá investir também na instalação de uma fábrica de amônia verde em Camaçari. “A previsão é que as operações sejam iniciadas até o fim do próximo ano. Será a primeira fábrica de amônia verde no país e uma das primeiras e maiores em todo o mundo, colocando a Bahia num lugar de destaque internacional”, afirmou.

A Unigel é o maior produtor latino-americano de acrílicos e estirênicos, com plantas em São Paulo e na Bahia. A unidade de Camaçari tem capacidade instalada anual de 160 mil toneladas de estireno, 15 mil toneladas de policarbonato, 95 mil toneladas de acrilonitrila, 12 mil toneladas de cianeto de sódio, 6 mil toneladas de tolueno e 5 mil toneladas de acetonitrila. O estireno produzido neste local também é utilizado como matéria-prima para a produção de poliestireno nas plantas de São José dos Campos e Guarujá.

A empresa fornece insumos fundamentais para a fabricação de produtos finais nos mercados de eletrodomésticos e eletrônicos, automotivo, tintas e revestimentos, construção civil, papel e celulose, embalagens, saúde e beleza, têxtil, mineração e agricultura.