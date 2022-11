Câmara de Salvador proíbe entrada de público externo após aumento de casos da Covid-19

A partir desta terça-feira (29), está proibida a entrada do público externo à Câmara Municipal de Salvador. A medida, publicada no Diário Oficial desta terça-feira (29), é motivada pelo aumento no número de casos da Covid-19 na Bahia.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 887 casos de Covid-19 e 10 óbitos. O número total de infectados ativos é de 5.474. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), divulgados nesta terça-feira (29). As informações voltaram a ser divulgados de segunda a sexta-feira após crescente número de casos positivos.

Com a medida restritiva da Câmara, quem desejar acompanhar as próximas sessões deverá optar pela transmissão ao vivo na TV Câmara. A previsão de encerramento da decisão não foi divulgada.