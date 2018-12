Câmara Federal pede explicações sobre morte de jovem pela PM na Bahia

Wenes Rodrigues, 16 anos, teria sido morto pela PM; avó chegou a ser presa sem provas (Foto: Reprodução)

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados quer explicações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) sobre a morte de Wenes Bonfim Rodrigues, 16 anos, em 21 de novembro em Jequié, Sudoeste do estado.

O adolescente que morava no bairro Colina morreu durante um suposto confronto com a Polícia Militar, que diz que ele estava armado e, segundo relato de um colega que foi baleado pela polícia na mesma ação, fazia parte do tráfico de drogas.

Para a família do garoto, no entanto, a morte foi um crime de execução, tendo em vista que o jovem não tem passagens pela polícia, não andava armado, não usava drogas e nem fazia parte do tráfico.

O documento da CDHM, do último dia 7, afirma que a informação chegou até a Câmara por meio de denúncia anônima, a qual relata a situação narrada pelo CORREIO em reportagem publicada nesta quarta-feira (12).

O documento lembra também que três meses antes da morte de Wenes, a avó do garoto, Joselita Maria Bonfim Rodrigues, 60, foi presa de forma injusta, acusada de roubo por um policial militar de prenome Sandoval, não localizado pelo CORREIO.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), a Polícia Civil e a Corregedoria da PM investigam a morte de Wenes.

O documento da CDHM é um pedido formal de explicações pela comissão e a SSP-BA não é obrigada a responder, nem há prazo para isto.