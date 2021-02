Câmara Municipal de Salvador define comissões permanentes; veja lista

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) estabeleceu, na manhã desta quarta-feira (3), a formação das comissões permanentes da Casa e dos seus respectivos presidentes, vice-presidentes e suplentes.

Uma das principais comissões da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ) ficou com o vereador Alexandre Aleluia, do DEM, que na legislatura anterior também esteve no comando do colegiado. A vice-presidência ficou com Luiz Carlos Suíca, do PT.

A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização também teve a manutenção de seu antigo titular na presidência, o vereador Joceval Rodrigues, do Cidadania. Sidninho, do Podemos, foi escolhido como vice-presidente.

Duda Sanches, do DEM, também foi reconduzido à presidência da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Sidninho acumulará mais uma vice-presidência de colegiado.

Em seu primeiro mandato na Câmara, a vereadora Roberta Caires, do Patriota, foi escolhida para presidir a Comissão dos Direitos do Cidadão e Defesa do Consumidor. Téo Senna, do PSDB, será seu vice.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher estará novamente nas mãos da vereadora Ireuda Silva, do Republicanos. A parlamentar Cátia Rodrigues, do DEM, será a vice-presidente do colegiado.

Um dos vereadores mais experientes da atual legislatura, Sílvio Humberto, do PSB, será o titular da Comissão de Cultura, com Luiz Carlos Suíca assumindo a vice-presidência.

Por fim, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais ficará nas mãos do vereador Ricardo Almeida, do PSC. Marcelle Moraes, do DEM, será a vice-presidente do colegiado.