Câmara Municipal volta a exigir uso de máscaras após aumento de casos de covid-19

A Câmara Municipal de Salvador restabeleceu a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências da Casa Legislativa. A decisão, assinada pelo presidente da Câmara, vereador Geraldo Júnior (MDB), foi publicada no Diário Oficial do Legislativo Municipal desta segunda-feira (20).

De acordo com a Portaria nº 21/2022, a medida foi tomada diante do aumento de casos da covid-19 em Salvador. “Nós sabemos que a máscara é bastante eficaz no controle da disseminação da covid. A pandemia não acabou ainda, então precisamos ter cuidado para que aquele momento pior, de muita gente contaminada e ocupando os leitos hospitalares, não volte a acontecer”, disse o diretor-geral da Câmara, Adriano Gallo.

Na Bahia, nas últimas 24 horas foram registrados quatro mil casos positivos e seis mortes em decorrência da doença. Em abril, o estado registrou o menor número de casos com média diária abaixo de 300 pacientes positivados, segundo dados da Secretaria de saúde do Estado da Bahia (Sesab).