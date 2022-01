Camarões e Cabo Verde estreiam com vitória na Copa Africana

A Copa Africana de Nações começou cheia de emoção. Neste domingo (9), duas partidas agitaram o principal torneio de seleções do continente africano. No jogo de abertura, a anfitriã Camarões venceu Burkina Faso, mas não teve facilidade.

Os visitantes tentaram aprontar no estádio Olembe, em Yaoundé, capital de Camarões. Cerca de 48 mil pessoas viram o meia Sangaré aproveitar a saída errada do goleiro Onana para abrir o placar para Burkina Faso, aos 24 minutos do primeiro tempo.

Apesar do gol, Burkina Faso não conseguiu segurar a reação camaronesa, que conseguiu a virada ainda na primeira etapa. Aos 37 minutos, Traoré derrubou Anguissa na área. O árbitro contou com ajuda do VAR e deu o pênalti. Na cobrança, Aboubakar deixou tudo igual.

Minutos depois foi a vez de Dayo fazer falta no lateral esquerdo Nouhou dentro da área. Aboubakar cobrou com tranquilidade, marcou o segundo dele no jogo e virou a partida para Camarões. Os donos da casa pressionaram no segundo tempo e tiveram muitas chances para abrir o placar, mas o jogo terminou mesmo 2x1.

Cabo Verde vence

Também pelo grupo A, Cabo Verde e Etiópia se enfrentaram no mesmo estádio. Cabo Verde levou a melhor e venceu por 1x0. O único gol da partida foi marcado por Júnior Tavares, aos 46 minutos do primeiro tempo.

A Etiópia ficou com um jogador a menos quando Belay foi expulso com apenas 12 minutos da primeira etapa. Os etíopes se defenderam em praticamente toda a partida e escaparam de um placar elástico.

Os resultados deixaram Camarões e Cabo Verde empatados com três pontos. Os donos da casa levam a melhor no número de gols marcados. As duas seleções se enfrentam na próxima quinta-feira.

Nesta segunda-feira (10), quatro partidas vão ser disputadas pela Copa Africana de Nações. No grupo B, Senegal encara o Zimbábue, enquanto Guiné pega o Malawi. Já no grupo C, o Marrocos enfrenta Gana. Já Ilhas Comores mede forças com o Gabão.