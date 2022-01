Camarote Salvador anuncia adiamento para Carnaval de 2023

Em razão do decreto publicado pelo Governo do Estado da Bahia no dia 11 de janeiro de 2022, que reduziu o público e alterou as normas de realização de eventos no estado, o Camarote Salvador acaba de anunciar o adiamento da edição que aconteceria em 2022, para o Carnaval de 2023.



O planejamento do evento havia sido realizado a fim de seguir todos os protocolos de segurança, com controle de vacinados e testagem dos clientes e colaboradores. No entanto, em função da redução de público e instabilidade nas regras que regem os eventos, a decisão do adiamento foi inevitável.



O Camarote Salvador é realizado há 20 anos, com o público composto por 90% de turistas de todo o Brasil, movimentando assim a cadeia hoteleira e de serviços da cidade. Além disso, o evento é responsável por gerar mais de 3.000 empregos diretos e indiretos.



A organização do evento anuncia que será feita a manutenção automática para 2023 de quem adquiriu os acessos de 2022, sem nenhum acréscimo ou reajuste de valor. Os clientes que optarem por cancelar os ingressos, terão ressarcimento de 100% do valor pago.



Maiores informações e políticas completas podem ser encontradas no site oficial do Camarote Salvador.

