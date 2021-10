Camarote Salvador terá hotel no Carnaval 2022

O Camarote Salvador terá, pela primeira vez, um hotel para chamar de seu. Batizado de Hotel Salvador, irá funcionar no Rio Vermelho, durante o Carnaval 2022. “Teremos acomodações novas e modernas e um hub completo de serviços personificados para atender nossos hóspedes com o mais alto padrão de exigência”, nos disse Luciana Villas-Bôas, diretora da Premium Entretenimento, empresa que promove o famoso camarote.

O Hotel Salvador, que será realizado em parceria com o Novotel e a BHG – Brazil Hospitality Group, contará com suítes divididas em sete categorias, com destaque para a Suíte Luxo com 72m2, que, inclusive, já foi comercializada. Além disso, o hotel terá ativações de grandes marcas nacionais.

