Câmeras não indicam ninguém suspeito entrando no prédio de Joice

As câmeras de segurança não mostram nenhum estranho entrando no prédio em que mora a deputada Joice Hasselmann, em Brasília, segundo análise feita até a noite da segunda-feira (26) pelos agentes da Polícia Legislativa da Cãmara, que investigam um caso de agressão à política.

As imagens não permitem ver nenhuma anormalidade. Além dos registros do domingo (18), quando acontecue o episódio, eles conferiram as imagens dos dias anteriores e posteriores. A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo, que acrescenta ainda que um laudo da Polícia Legislativa deve ser divulgado hoje.

Joice prestou depoimento à polícia e passou por exame de corpo de delito no IML. A deputada suspeita que sofreu um atentado. Ela contou que acordou no apartamento ensanguentada, sem lembrança do que aconteceu. Joice sofreu fraturas no rosto e na costela, além de cortes e hematomas pelo corpo.

A própria deputada disse em entrevista que deu o nome de dois desafetos para a polícia. Ambos moram no mesmo prédio, que é funcional, com outros parlamentares vivendo lá também. O local não tem câmeras nas escadas e entradas dos apartamentos.

"Eu tenho uma suspeita e eu passei para a Depol o nome de uma pessoa, um grande desafeto político que tem acesso a esse bloco de maneira muito fácil. Eu passei dois nomes, na verdade", afirmou Joice.