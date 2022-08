Caminhão arrasta fiação no Itaigara e rua é interditada por duas horas

Um caminhão grande arrastou a fiação da via principal da Avenida ACM, no sentido Itaigara, na manhã desta terça-feira (22), e o local precisou ser interditado por cerca de duas horas. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por volta das 6h a via principal da Av. ACM foi interditada temporariamente por conta de uma fiação que caiu após a passagem do caminhão. Os órgãos responsáveis foram acionados e a via foi liberada por volta das 7h30, após a retirada de alguns fios.

Veja imagens:

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)