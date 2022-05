Um caminhão carregado de cimento invadiu sete casas da cidade de Correntina, no oeste da Bahia, nesta quinta-feira (26).

A Polícia Civil informou à TV Bahia que uma pessoa que estava no banco do carona do caminhão sofreu ferimentos nas pernas.

A polícia acredita que o caminhão, que arrancou a ficção e derrubou um poste, tenha ficado sem freio.