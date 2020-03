Caminhão com 58 cabeças de gado tomba na Chapada Diamantina

Uma carreta com 58 cabeças de gado tombou em um acidente nas proximidades do município de Lençóis, na Chapada Diamantina. O veículo, de modelo Volvo, trafegava no km 366 da BR 242 quando virou. O caso ocorreu na sexta-feira (13).

Em uma operação que durou 22 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu resgatar 46 animais com vida, que saíram ilesos, e outros quatro que ficaram feridos. Outros 8 bois morreram no local. O motorista teve apenas ferimentos leves.

A ação contou com o apoio de membros do Grupo de Voluntários Anjos da Chapada e com um caminhão guincho contratado pelo proprietário do caminhão.

De acordo com a PRF, caso um condutor de veículo se depare com um animal na via, principalmente de grande porte, o recomendado é diminuir a velocidade e evitar o uso de buzina e faróis altos, porque são coisas que podem assustar o animal e gerar acidentes. Além disso, o ideal é informar o caso à PRF, através do número 191.