Caminhão com botijões de gás pega fogo e causa série de explosões na Bahia 

Um caminhão carregado de botijões de gás pegou fogo na BR-330, trecho entre Ipiaú e Barra do Rocha, no Sul da Bahia. De acordo com o site Giro em Ipiaú, o acidente por volta de 22h30 dessa terça-feira (5) próximo à Fazenda Maia, e moradores relataram terem ouvido uma série de explosões.

Segundo relato do motorista do caminhão, uma das rodas do veículo teria travado e causado o centelhamento. “Ele ainda tentou apagar, mas não teve como”, contou um morador ao Giro em Ipiaú.

O fogo se alastrou rapidamente e deu início à série de explosões, registrada em fotos por moradores.

Apesar do caminhão ter estacionado no acostamento, por conta das chamas, a pista ficou interditada por mais de uma hora. Ninguém ficou ferido.

As chamas foram controladas por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Jequié.

Ainda de acordo com moradores da região, a carga de botijões teria saído de Jequié e seria entregue no município de Porto Seguro, também no Sul do estado. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA).