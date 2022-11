Caminhão com carga de detergentes tomba na Avenida Bonocô

Um caminhão de carga tombou no canteiro central da Avenida Bonocô, logo abaixo da estrutura do metrô, no sentido Centro, na noite de quinta-feira (24). O acidente ocorreu na altura da Escola Bíblia.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), até o momento, o veículo permanece tombado no local, já que para realizar a sua remoção é necessário descarregá-lo primeiramente.

A Transalvador ressaltou, no entanto, que por ter acontecido fora da via, o acidente não afetou o fluxo de veículos que transitam na região.