Caminhão com carga de soja roubado é recuperado e dois homens são presos

Um caminhão que transportava uma carga de soja roubado foi recuperado e dois homens foram detidos por receptação, na manhã da última quarta-feira (20), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Além disso, com eles foi apreendida uma réplica de arma de fogo. Policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado conseguiram recuperar o veículo e a carga roubados após denúncias.

Os policiais receberam denúncias de que uma carreta rodotrem que havia sido roubada na noite anterior (19) tinha sido avistada na cidade. De posse de informações referentes ao veículo, os pms iniciaram as buscas, e acabaram encontrando o caminhão sendo descarregado em um armazém.

A partir de informações obtidas no local, os homens que negociaram a carga foram encontrados. Um deles, que já tinha passagens por roubos, estava com diversas placas de outros veículos, além de uma tornozeleira eletrônica. Com os dois suspeitos foi encontrada uma espingarda falsa, semelhante a armas de fogo calibre 12.

Os homens foram presos e encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Luís Eduardo Magalhães onde a ocorrência foi registrada.