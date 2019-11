Caminhão de refrigerante tomba em campo na Santa Cruz; população saqueou carga

Um caminhão com carga de refrigerantes da marca Goob foi saqueado após tombar, na manhã desta quinta-feira (21), na localidade da Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

O acidente aconteceu por volta das 9h30, quando o motorista perdeu o controle ao descer uma ladeira, a Rua do Fururo, que dá acesso ao campo do Bariri, ao lado da Escola Municipal Calazans - primeira à esquerda após acesso ao bairro.

À reportagem, representantes da Goob disseram que o motorista e um auxiliar saíram ilesos. Sem se identificar, ele confirmou os saques mas não soube precisar a quantidade furtada.

O CORREIO não localizou o homem que conduzia o veículo, que caiu no campo e chegou a atingir um Fiesta branco que estava estacionado, além de um refletor e parte do alambrado da quadra. Por volta das 11h30, um caminhão guincho chegou ao local e realiza o trabalho de retirada do caminhão.

No local, moradores não quiseram comentar os saques. A Policia Militar isolou a área e acompanha o trabalho do guincho.